2019-11-14T15:49:02+03:00
Общество

В Брянске 10 дней будут ловить пьяных автомобилистов

Проверки автомобилистов пройдут с 15 по 25 ноября
Мария Дедкова
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С начала года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 15 ДТП.С начала года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 15 ДТП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 15 по 25 ноября в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов. В городе пройдет оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщают в городской Госавтоинспекции.

С начала года по вине нетрезвых автомобилистов произошло 15 ДТП, в которых 6 человек погибли и 23 получили травмы. Зарегистрировали также 11 автоаварий по вине водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых травмы получили 13 человек.

За 10 месяцев у 274 автомобилистов установили алкогольное опьянение, 552 водителя отказались проходить освидетельствование, 84 человека попались на нарушениях во второй раз, еще 47 сели за руль, приняв наркотики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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