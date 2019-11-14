Опытных брянских врачей призвали поделиться работой с молодыми специалистами

14 Нояб. 12:27 2019-11-14T13:04:12+03:00

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В Брянской области опытных врачей призвали поделиться работой и зарплатой с молодыми специалистами. С таким требованием к медикам обратился глава региона Александр Богомаз на совете муниципальных образований.

По словам губернатора, пожилое руководство больниц не должно получать по две ставки:

- Мы много говорим о том, что не хватает врачей. Действительно не хватает. Даем квартиры - процесс не идет. Я в эти выходные был на родине и в районной больнице. За последние месяцы обратились четыре врача. Что сделало руководство? Оно их не приняло! Зачем? Все руководство в возрасте под 70 лет, зачем им молодежь, когда они получают по две ставки, в четыре часа дня уже дома и потом еще кричат на всех. И самое главное, они самые первые, кто «заводит» население, что не хватает врачей. А на себя посмотреть со стороны?

Во всех вопросах медикам посоветовали консультироваться у директора департамента здравоохранения или замгубернатора, курирующего сферу медицины.

Кадровый вопрос в больницах должны проконтролировать главы районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU