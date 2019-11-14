В Суземском районе заметили одинокого медвежонка

14 Нояб. 11:15 2019-11-14T13:58:56+03:00

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В фотообъектив жителей села Денисовка, что под Суземкой, попал медвежонок. Топтыгин вышел на дорогу неподалеку от местного моста в воскресенье, 10 ноября.

В этот день мишку видели сразу несколько селян, и зверь всегда был один. Последнее стало поводом для беспокойства сотрудников заповедника «Брянский лес».

- Тут есть несколько вариантов, - рассказала заместитель директора заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. – Медвежонок мог отбиться от мамы, испугавшись какого-то шума. Или остаться один, если медведица погибла. В этом случае малыш – по виду он еще «сеголеток», то есть родился в этом году – может не пережить зиму. Мы уже договорились с тверским центром реабилитации медвежат-сирот. Там маленьких топтыжек, которые остались одни, кормят и осматривают ветеринары. После того как животные подрастут и окрепнут, их выпускают в естественную среду обитания.

Правда, суземского «потеряшку» больше не видели, и есть вероятность, что лесная семья воссоединилась. Что касается ухода медведей в спячку, то это случится при наличии устойчивого «минуса» за окном.

- В прошлом году брянские медведи ушли в зимний сон только в январе, - говорит Елена Ситникова. – Так что если декабрь будет теплым, то и в этот раз будет тоже самое.

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ИСТОЧНИК KP.RU