На брянском заводе во время несчастного случая пострадала работница
Во время несчастного случая на брянском заводе пострадала 48-летняя сотрудница. ЧП произошло на АО «УК «БМЗ»
- При проведении малярных работ на крыше тепловоза маляр упала через открытое технологическое отверстие в кузов тепловоза и получила травмы, - прокомментировали ситуацию на предприятии. - Пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу, где она и находится в настоящее время
На предприятии сформировали специальную комиссию для расследования обстоятельств происшедшего. В установленном законом порядке проинформированы все соответствующие ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU