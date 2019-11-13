На брянском заводе во время несчастного случая пострадала работница

13 Нояб. 21:30 2019-11-13T21:30:57+03:00

По факту ЧП спецкомиссия начала проверку

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Во время несчастного случая на брянском заводе пострадала 48-летняя сотрудница. ЧП произошло на АО «УК «БМЗ»

- При проведении малярных работ на крыше тепловоза маляр упала через открытое технологическое отверстие в кузов тепловоза и получила травмы, - прокомментировали ситуацию на предприятии. - Пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу, где она и находится в настоящее время

На предприятии сформировали специальную комиссию для расследования обстоятельств происшедшего. В установленном законом порядке проинформированы все соответствующие ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU