2019-11-13T18:55:41+03:00
Общество

В Брянске начали строить дорогу между Володарским и Фокинским районами

На работы в этом году выделили 155 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.
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В Брянске началось строительство долгожданной дороги, связывающей Володарский и Фокинский районы. Подрядная организация ведет подготовительные работы: вырубает деревья, ровняет грунт.

Новая магистраль будет проходить от железнодорожного вокзала Брянск-I до проспекта Московского. Протяженность – 5,4 километра. На дороге будет четыре полосы, а также тротуары шириной по 2,5 метра.

По проекту ее будут строить в два этапа. Как говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области, сначала появится часть магистрали с двумя кольцами и ответвлением к улице Горького, также мост через Снежеть.

На втором этапе построят мост через Десну и продолжение дороги к улице Горького.

Первый этап рассчитан на три года, с 2019 - го до 2022-го. Однако сроки могут сократить.

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

На новую дорогу выделят больше двух миллиардов рублей. А в этом году потратят пока 155 миллионов рублей.

Новая магистраль позволит обеспечить удобную транспортную связь между районами города, ликвидировать заторы на улицах Калинина, Красноармейской, Авиационной и проспекте Московском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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