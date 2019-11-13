В Брянске возле гипермаркета провалился асфальт
Из-за прорыва трубы просел грунт
Фото: Брянские новости
Изменить размер текста:
В Брянске у гипермаркета в Советском районе провалился асфальт. Причиной этого стал порыв водопроводной трубы. Об этом представители технической службы гипермаркета сообщили в горводоканал.
Специалисты магазина устранили течь, из-за который размыло грунт. После того, как здесь закончится ремонт, рабочие восстановят асфальт, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU