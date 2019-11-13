В Брянске возле гипермаркета провалился асфальт

13 Нояб. 15:59 2019-11-13T15:59:50+03:00

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В Брянске у гипермаркета в Советском районе провалился асфальт. Причиной этого стал порыв водопроводной трубы. Об этом представители технической службы гипермаркета сообщили в горводоканал.

Специалисты магазина устранили течь, из-за который размыло грунт. После того, как здесь закончится ремонт, рабочие восстановят асфальт, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU