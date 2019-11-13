Заседание суда по делу ТРЦ Тимошкова пройдет 19 ноября

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-13T09:58:48+03:00

Теперь сторонам нужно ознакомиться с предоставленными документами. Фото: Марина АНТОНОВА

В арбитраже предприниматель пытается получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию

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Заседание Арбитражного суда Брянской области по делу ТРЦ Николая Тимошкова перенесли. В следующий раз стороны встретятся 19 ноября, сообщают на сайте суда.

В суде владелец ТРЦ пытается получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Предприниматель судиться с управлением по строительству и развитию территории Брянска.

Первое заседание прошло во вторник, 12 ноября. На нем Николай Тимошков представил суду результаты экспертизы. Специалисты признали, что здание соответствует градостроительным нормам.

Теперь сторонам нужно ознакомиться с предоставленными документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU