Заседание суда по делу ТРЦ Тимошкова пройдет 19 ноября
Заседание Арбитражного суда Брянской области по делу ТРЦ Николая Тимошкова перенесли. В следующий раз стороны встретятся 19 ноября, сообщают на сайте суда.
В суде владелец ТРЦ пытается получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Предприниматель судиться с управлением по строительству и развитию территории Брянска.
Первое заседание прошло во вторник, 12 ноября. На нем Николай Тимошков представил суду результаты экспертизы. Специалисты признали, что здание соответствует градостроительным нормам.
Теперь сторонам нужно ознакомиться с предоставленными документами.
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ИСТОЧНИК KP.RU