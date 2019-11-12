2019-11-12T17:25:17+03:00
Общество

В Брянске 24-летний парень отдал миллион рублей за снятие «порчи»

Молодой человек устал от череды неудач и обратился к колдунье
Ольга УМАРОВА
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По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Мошенничество».По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Мошенничество».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске 24-летний местный житель подарил мошенникам около миллиона рублей за избавление от «порчи». По словам потерпевшего, в последнее время его преследовала полоса неудач. А когда он узнал о возможном сокращении на работе, решил прибегнуть к магическим силам.

Как рассказали в областном УМВД, парень позвонил по найденному в интернете телефону «колдунье Зарине». Та сообщила, что на собеседника наложена сильная порча и согласилась помочь.

- В течение нескольких недель брянец оплачивал «целебные сеансы», видеоотчеты о которых он получал в одном из мессенджеров, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В итоге потратил не только имеющиеся сбережения, но и полученную от родственников крупную денежную сумму за долю в проданной квартире. Всего на счет «колдуньи» он перевел 943 000 рублей.

Когда парень заподозрил неладное, «спасительница» начала убеждать его, что «снятие порчи» опасно прерывать. Экстрасенсу позвонила мать потерпевшего и потребовала вернуть деньги, после чего "колдунья" заблокировала номер ее сына.

В настоящее время полиция разыскивает аферистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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