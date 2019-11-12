Возле проспекта Московского в Брянске нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-12T16:45:32+03:00

В Брянске обнаружили снаряд из прошлого.

Он пролежал в поле со времен Великой Отечественной войны

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В Фокинском районе Брянска нашли и обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную реликвию изъяли 12 ноября около двух часов дня в поле возле проспекта Московского, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Опасную находку - 122-миллиметровый артиллерийский снаряд - обезвредили сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра».

В этот же день «привет из прошлого» раскопали в поле вблизи села Негино, что в Суземском районе.

- Здесь изъяли и обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и 81-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU