2019-11-12T16:45:32+03:00
Общество

Возле проспекта Московского в Брянске нашли артснаряд

Он пролежал в поле со времен Великой Отечественной войны
Ольга УМАРОВА
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В Брянске обнаружили снаряд из прошлого.В Брянске обнаружили снаряд из прошлого.
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В Фокинском районе Брянска нашли и обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную реликвию изъяли 12 ноября около двух часов дня в поле возле проспекта Московского, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Опасную находку - 122-миллиметровый артиллерийский снаряд - обезвредили сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра».

В этот же день «привет из прошлого» раскопали в поле вблизи села Негино, что в Суземском районе.

- Здесь изъяли и обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и 81-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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