2019-11-12T15:29:02+03:00
Общество

В Суземском районе задержали 62-летнего кладбищенского вора

Похищенные ограды с могил полицейские нашли в пункте приема металла
Ольга УМАРОВА
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В двух кражах подозревают 62-летнего селянина.В двух кражах подозревают 62-летнего селянина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Суземском районе ждет суда похититель кладбищенских ограждений. По версии следствия, злоумышленник разобрал и сдал на металлолом ограды с двух захоронений.

Как сообщает областное УМВД, инцидент произошел месяц назад. В преступлениях подозревают 62-летнего жителя суземского села Полевые Новоселки.

- Похищенные ограждения полицейские изъяли при проверке пункта приема металла, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Причиненный ущерб составил восемь тысяч рублей. Похищенное имущество вернут владельцам.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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