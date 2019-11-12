2019-11-12T13:03:55+03:00
Общество

После убийства сотрудников спецсвязи в Брянской области проверили всех охранников

На шести предприятиях нашли нарушения
Мария Дедкова
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Правоохранители пообещали проконтролировать то, как предприятия будут устранять нарушения.Правоохранители пообещали проконтролировать то, как предприятия будут устранять нарушения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Брянской области после громкого убийства сотрудников спецсвязи решили проверить все охранные предприятия. И правоохранители выявили нарушения.

Так, в Клинцах сотрудники частной охранной организации не проходили медицинского освидетельствования, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В Карачевском и Жуковском районах районах ЧОПовцев не проверяли на пригодность к применению оружия.

На одном из объектов в Жуковском районе охранники работали без спецодежды. При этом у одного из них было оружие, не указанное в документах.

В Советском районе Брянска и Сельцо нарушали порядок выдачи пистолетов.

Нарушения правил учета оружия выявили в Брянском и Бежицком районах при обучении охранников.

Прокуроры вынесли 16 представлений, 9 постановлений о возбуждении административных дел.

Правоохранители пообещали проконтролировать то, как предприятия будут устранять нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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