После убийства сотрудников спецсвязи в Брянской области проверили всех охранников
В Брянской области после громкого убийства сотрудников спецсвязи решили проверить все охранные предприятия. И правоохранители выявили нарушения.
Так, в Клинцах сотрудники частной охранной организации не проходили медицинского освидетельствования, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В Карачевском и Жуковском районах районах ЧОПовцев не проверяли на пригодность к применению оружия.
На одном из объектов в Жуковском районе охранники работали без спецодежды. При этом у одного из них было оружие, не указанное в документах.
В Советском районе Брянска и Сельцо нарушали порядок выдачи пистолетов.
Нарушения правил учета оружия выявили в Брянском и Бежицком районах при обучении охранников.
Прокуроры вынесли 16 представлений, 9 постановлений о возбуждении административных дел.
Правоохранители пообещали проконтролировать то, как предприятия будут устранять нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU