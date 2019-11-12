2019-11-12T11:54:55+03:00
Происшествия

Организаторы подпольного казино в Брянске не сумели разжалобить областной суд

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Отбывать наказания организаторы казино отправятся в колонию общего режима.Отбывать наказания организаторы казино отправятся в колонию общего режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вступил в законную силу приговор суда организатором подпольного казино в Брянске. Обвиняемые не смогли разжалобить областной суд.

В прошлом году горожане 32,30 и 25 лет решили организовать подпольный игорный бизнес. С 1 января по 21 августа 2018-го они арендовали помещения, где проводили азартные игры. Но вскоре преступный замысел раскрыли, злоумышленников задержали.

9 сентября Бежицкий районный суд вынес приговор. Участники банды получили от 1 года 8 месяцев до 2 лет 6 месяцев колонии общего режима и штрафы от 300 до 400 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Решение суда оставили без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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