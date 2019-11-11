2019-11-11T18:39:06+03:00
Общество

Александр Богомаз принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

Елена ВАСИЛЬЕВА
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11 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. В режиме видеоконференции в нем принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обсуждалась реализация в регионах трех национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Брянской области разработаны и реализуется 4 региональных проекта. Принято решение о досрочном вступлении Брянской области в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» с 2020 года по региональному проекту «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Брянской области реализуются 5 региональных проектов с бюджетом на 6 лет в объеме 1 025 млн рублей.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуется в трех направлениях: создание центра оказания услуг «Мой бизнес», поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, и поддержка субъектов МСП в моногородах Брянской области.

Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в Брянской области начнется в 2020 году, после включения области в перечень регионов, где возможна регистрация граждан в качестве самозанятых.

Кроме того, реализуются региональные проекты «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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