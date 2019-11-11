Следователи проводят проверку по факту ЧП с поездом в Брянской области

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-11T18:00:00+03:00

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ЧП с пассажирским поездом в Брянской области заинтересовались следователи. Правоохранители проводят проверку по факту задымления в электрощите локомотива состава «Москва - Киев».

Напомним, в понедельник, 11 ноября, около трех часов ночи в районе станции Алтухово Навлинского района обнаружили возгорание в поезде. Локомотив вовремя отцепили от вагонов. Пожар потушили, никто не пострадал.

- Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, - говорят в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU