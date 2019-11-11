Жителя Клинцов осудили за нападение на 82-летнего пенсионера
44-летний житель Клинцов получил 4,5 года колонии строго режима за жестокое нападение на пенсионера. Приговор пока не вступил в законную силу.
Все случилось 24 августа неподалеку от дома-интерната в селе Ущерпье, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Пьяный клинчанин ударил 82-летнего постояльца интерната кулаком по лицу и забрал из кармана его рубашки 19 тысяч рублей.
Пожилой мужчина не смог оказать сопротивление злоумышленнику. Пенсионер получил перелом носа.
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ИСТОЧНИК KP.RU