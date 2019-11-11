Жителя Клинцов осудили за нападение на 82-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-11T13:06:02+03:00

За сломанный нос беспомощному пенсионеру клинчанин отправится в колонию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Злоумышленник отобрал у пожилого мужчины 19 тысяч рублей

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44-летний житель Клинцов получил 4,5 года колонии строго режима за жестокое нападение на пенсионера. Приговор пока не вступил в законную силу.

Все случилось 24 августа неподалеку от дома-интерната в селе Ущерпье, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Пьяный клинчанин ударил 82-летнего постояльца интерната кулаком по лицу и забрал из кармана его рубашки 19 тысяч рублей.

Пожилой мужчина не смог оказать сопротивление злоумышленнику. Пенсионер получил перелом носа.

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ИСТОЧНИК KP.RU