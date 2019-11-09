В Брянске полицейские посадили Аллею памяти

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-09T17:45:25+03:00

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В Брянске полицейские 9 ноября высадили деревья в честь 75-летия создания регионального УМВД. Акцию приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Стражи порядка посадили 166 молодых деревьев во дворе одной из новостроек на улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Память о юбилее областного управления внутренних дел будет увековечена не гранитным мемориалом, а по-настоящему живым памятником – аллеей деревьев,- сказал на церемонии начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. - И точно также, как органы внутренних дел региона росли и развивались в течение десятилетий – будут расти и эти деревья, напоминая окружающим о славной истории брянских стражей порядка.

Местные жители поблагодарили полицейских за их инициативу. По словам брянцев, они давно мечтали о том, чтобы их двор превратился в красивое место для прогулок и отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU