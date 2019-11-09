В центре Брянска столкнулись маршрутка и легковушка

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-09T16:25:07+03:00

О пострадавших в ДТП пока не сообщается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Легковушка и маршрутное такси столкнулись в центре Брянска днем в субботу, 9 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина.

К месту происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части №1 и ГИБДД. Спасателям пришлось смывать горючее с дороги.

О пострадавших пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU