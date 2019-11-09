Ушел из жизни профессор БГУ имени Ивана Петровского Владимир Сорока

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-09T12:54:29+03:00

Владимир Сорока больше 20 лет преподавал в университете. Фото: БГУ имени академика И.Г. Петровского.

Ему было 83 года

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На 84-м году жизни скончался профессор Брянского государственного университета имени академика Ивана Петровского Владимир Сорока. Старейшего преподавателя финансово-экономического факультета, доктора экономических наук Владимира Федоровича Сороки не стало 8 ноября.

Владимир Федорович Сорока родился 4 октября 1936 года в городе Спасск-Дальний Приморского края. В разные годы работал начальником Владивостокского краевого энергетического управления, возглавлял предприятия энергетических сетей Приморского края.

С 1975 года руководил областным энергетическим объединением «Брянскоблэнерго». В 1986 году Владимир Федорович начинает совмещать производственную деятельность с преподаванием в БГУ. Он прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры таможенного дела и маркетинга, отдав делу образования и воспитания студенческой молодежи 20 лет своей жизни. Владимир Федорович - автор многочисленных научных трудов, монографий. За свой добросовестный труд удостоен почетного звания "заслуженный энергетик РСФСР", ордена "Знак Почета".

Владимир Сорока не раз становился депутатом Брянского городского Совета народных депутатов, депутатом областного Совета.

Ректорат университета, коллектив финансово-экономического факультета выражают слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким Владимира Федоровича Сороки.

Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Владимира Федоровича.

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ИСТОЧНИК KP.RU