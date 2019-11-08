В Брянскую область с рабочим визитом прибыл замминистра транспорта России Алексей Семенов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-11-08T18:09:09+03:00

Замминистра побывал на Брянском городском пассажирском автотранспортном предприятии Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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8 ноября в областном правительстве состоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова и губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Перед встречей с главой региона Алексей Семенов посетил Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие. Заместитель министра отметил работу по приобретению новых автобусов в регионе.

Заместитель министра поблагодарил губернатора за радушный прием и поделился своими впечатлениями от посещения Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия:

- Очень хорошее предприятие, приятно, когда регион выделяет средства на приобретение нового автотранспорта. Порадовало, что автобусы низкопольные и оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных групп.

Отдельно на встрече шла речь о спутниковой навигации на пассажирском автотранспорте. Алексей Семенов подчеркнул, что вопросы беспилотного вождения - это уже ближайшая перспектива. В свою очередь Александр Богомаз сказал гостю, что в сельском хозяйстве Брянской области такие технологии уже применяются, чем приятно удивил заместителя министра.

От вопросов высоких технологий участники встречи перешли к вопросам развития городского пассажирского транспорта. Заместитель министра отметил работу по развитию и организации транспортного обслуживания в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU