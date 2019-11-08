Александр Богомаз прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России»
По итогам Конференции регионального отделения политической партии «Единой России» на вопросы журналистов ответили первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
- Со стороны губернатора области Александра Васильевича Богомаза всегда было самое пристальное внимание к работе регионального отделения партии, потому что это ведущая политическая сила, - сказала Ольга Баталина. - Губернатор всегда уделял особенное внимание тому, как она работает, как выполняются обязательства, которые депутаты от «Единой России» на себя берут. Я уверена, что в качестве секретаря регионального отделения у него будет еще больше возможностей для того, чтобы на территории Брянской области партия «Единая Россия» удовлетворяла все те ожидания, с которыми к ней обращаются жители.
Глава региона Александр Богомаз в свою очередь сказал, что готов и дальше трудиться на благо жителей региона:
- Политика начинается с экономики. То есть, не нужно говорить о политике и о тех задачах, которые должна выполнять партия, если мы не будем развивать экономику, социальную сферу, комфортную среду. Задача - все то, что я перечислил, делать еще больше, и делать вместе с партией. Потому что многое, что сегодня делаем - это и комфортная среда, строительство школ, детских садов, тех же дорог, на которые выделяет нам деньги федеральный бюджет - мы делаем вместе с партией.
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ИСТОЧНИК KP.RU