Александр Богомаз прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-08T17:07:35+03:00

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По итогам Конференции регионального отделения политической партии «Единой России» на вопросы журналистов ответили первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Со стороны губернатора области Александра Васильевича Богомаза всегда было самое пристальное внимание к работе регионального отделения партии, потому что это ведущая политическая сила, - сказала Ольга Баталина. - Губернатор всегда уделял особенное внимание тому, как она работает, как выполняются обязательства, которые депутаты от «Единой России» на себя берут. Я уверена, что в качестве секретаря регионального отделения у него будет еще больше возможностей для того, чтобы на территории Брянской области партия «Единая Россия» удовлетворяла все те ожидания, с которыми к ней обращаются жители.

Глава региона Александр Богомаз в свою очередь сказал, что готов и дальше трудиться на благо жителей региона:

- Политика начинается с экономики. То есть, не нужно говорить о политике и о тех задачах, которые должна выполнять партия, если мы не будем развивать экономику, социальную сферу, комфортную среду. Задача - все то, что я перечислил, делать еще больше, и делать вместе с партией. Потому что многое, что сегодня делаем - это и комфортная среда, строительство школ, детских садов, тех же дорог, на которые выделяет нам деньги федеральный бюджет - мы делаем вместе с партией.

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ИСТОЧНИК KP.RU