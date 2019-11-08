Брянцы начали активно регистрировать садовые и огородные участки

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-08T16:48:37+03:00

Количество обращений в кадастровую службу увеличилось на девять процентов

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Жители Брянской области начали активно узаконивать садовые и огородные участки. За 10 месяцев с начала года в Управление Росреестра по Брянской области за регистрацией прав, ограничений и обременений объектов недвижимости обратилось около 144 тысяч брянцев. это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Из анализа количества обратившихся следует, что увеличение показателей связано с изменением с 1 января правового режима земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества, и расположенных на них объектов недвижимости.

Также, к числу факторов оказавших влияние на динамику обращений, относится окончание «переходного периода» применения положений Градостроительного кодекса РФ об уведомительном порядке начала и окончания строительства (реконструкции) жилых и садовых домов, расположенных на садовых земельных участках. В виду чего, в январе-феврале 2019 года было зарегистрировано значительное увеличение количества обращений граждан с заявлениями об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные объекты недвижимости.

Как говорят в Росреестре, по данным на 1 ноября средний фактический срок регистрации прав составлял 3 рабочих дня. А если сведений об объекте недвижимости в реестре объектов недвижимости нет - 5 рабочих дней.

- Повышение качества и снижения сроков получения государственных услуг в области государственной регистрации прав и кадастрового учета – наша одна из самых приоритетных задач – говорит руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU