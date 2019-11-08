Не бросайте где попало шины от своей машины

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-08T16:20:33+03:00

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Сотрудники монтажных мастерских и автолюбители Брянска выбрасывают старые шины в мусорные контейнеры для ТКО, на обочины дорог и устраивают свалки у гаражных кооперативов.

Владельцы автомобилей готовятся к зиме и «переобувают» свои машины. Вот только заботясь о безопасности на дорогах, многие забывают о другой, не менее важной безопасности – экологической.

- Своими действиями они не только нарушают правила благоустройства, но и загрязняют окружающую среду. Так как изношенные автомобильные шины и покрышки относятся к отходам 4 класса опасности и должны утилизироваться и перерабатываться особым образом, - прокомментировали ситуацию сотрудники отдела экологической безопасности АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что складировать использованные автомобильные шины в баки для коммунальных отходов, оставлять их на контейнерных площадках и выбрасывать на обочины дорог, в овраги и другие зеленые зоны - нельзя.

За нанесение вреда природе и за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы. Для граждан: от 1 000 до 2 000 рублей; для должностных лиц: от 10 000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей: от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц: от 100 000 до 250 000 рублей.

Сдать шины на утилизацию можно в пункт приёма, который расположен на полигоне ТБО по адресу: г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Молокова, д.104.

Более подробную информацию о ценах за утилизацию использованных шин и покрышек и порядке заключения договора на оказание услуг жители Брянска могут получить, позвонив по телефону: +7(4832) 325-300, или обратившись в офис регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 95/1.

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ИСТОЧНИК KP.RU