2019-11-08T16:52:09+03:00
Спорт

Брянский самбист Артем Осипенко не попал на чемпионат мира из-за травмы

На тренировке у спортсмена лопнула грудная мышца
Елена РАКОВА
Поделиться:
Ближайшие месяцы Артем Осипенко будет залечивать тяжелую травму. Фото: Всероссийская федерация самбо.Ближайшие месяцы Артем Осипенко будет залечивать тяжелую травму. Фото: Всероссийская федерация самбо.
Изменить размер текста:

Брянский самбист Артем Осипенко пропустил чемпионат мира в Южной Корее. Причина - тяжелая травма - лопнула грудная мышца.

Повреждение лидер сборной страны получил во время тренировки на сборах в Новогорске перед вылетом в Корею.

"Самое печальное произошло с семикратным чемпионом мира супертяжеловесом - свыше 100 килограммов - Артемом Осипенко. На сборе в Новогорске все было так безоблачно, так здорово, как вдруг за два дня до отъезда у Артема лопнула грудная мышца. Разминались в партере, был Артем отлично готов - и внезапно щелчок прямо на весь зал. Пришлось срочно менять его на второй номер - Андрея Волкова", пишет "Российская газета".

Нынешний чемпионат мира мог принести Артему Осипенко восьмую золотую медаль в карьере.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцам предложили бесплатно пройти тест на диабет
В Брянскую область с рабочим визитом прибыл замминистра транспорта России Алексей Семенов
После ремонта новый детский городок открыли в Брянске у ДК железнодорожников
Почетным гражданином Брянска стал генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов
Назначение главы городской администрации
Александр Богомаз прокомментировал итоги конференции регионального отделения «Единой России»
Брянцы начали активно регистрировать садовые и огородные участки
Не бросайте где попало шины от своей машины
В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на Речной
В Брянске почтили память погибших сотрудников ОВД
Для жителей 10-го микрорайона Брянска организовали дополнительный рейс троллейбуса
Брянцев приглашают обсудить бюджет региона на 2020-й год
Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры
В заповеднике "Брянский лес" отметят день рождения первого зубренка Мефодия
В Брянске ДТП с 22-летней девушкой попало на видео
55-летнюю жительницу Выгоничей будут судить за разглашение коммерческой тайны
Александра Богомаза избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»
В Брянске на улице Маяковского девушка попала под колеса сразу двух машин
В Белых Берегах ограничат движение на переезде