Брянский самбист Артем Осипенко не попал на чемпионат мира из-за травмы

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-08T16:52:09+03:00

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Брянский самбист Артем Осипенко пропустил чемпионат мира в Южной Корее. Причина - тяжелая травма - лопнула грудная мышца.

Повреждение лидер сборной страны получил во время тренировки на сборах в Новогорске перед вылетом в Корею.

"Самое печальное произошло с семикратным чемпионом мира супертяжеловесом - свыше 100 килограммов - Артемом Осипенко. На сборе в Новогорске все было так безоблачно, так здорово, как вдруг за два дня до отъезда у Артема лопнула грудная мышца. Разминались в партере, был Артем отлично готов - и внезапно щелчок прямо на весь зал. Пришлось срочно менять его на второй номер - Андрея Волкова", пишет "Российская газета".

Нынешний чемпионат мира мог принести Артему Осипенко восьмую золотую медаль в карьере.

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ИСТОЧНИК KP.RU