В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на Речной

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-08T15:49:02+03:00

Особенно ждут водителя и пассажиров грузовика, который обогнал одну из машин перед самым столкновением

Изменить размер текста: A A

Брянские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП на улице Речной. Автоавария произошла 7 октября около 19.00.

- В районе дома № 99 по улице Речной водитель автомобиля "Нисан Теана" столкнулся с ехавшими во встречном направлении автомобилями "ВАЗ-21703", "Део матиз" и "Нисан микра", - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - От удара "Нисан микра" отбросило на находившийся рядом автомобиль "Фольксваген пассат". В ДТП погибла 30-летняя автомобилистка, которая была за рулем "Део матиз" и двое ее детей двух и четырех лет.

По факту ДТП завели уголовное дело. Предполагаемого виновника автоаварии арестовали. Следователи выяснили, что свидетелями ДТП могли стать водитель и пассажиры грузовика типа "ГАЗель" светлого цвета с тентом желто-коричневого цвета. Этот автомобиль ехал в направлении бульвара Щорса.

- Грузовик обогнал участвовавший в ДТП автомобиль "Нисан теана" непосредственно перед столкновением, уточняют в полиции.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также всех, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6 либо позвонить по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU