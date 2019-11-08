Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры
40-летнего жителя Карачевского района подозревают в убийстве сожителя сестры. Следователи завели уголовное дело и подали ходатайство в суд об аресте брянца.
По версии следствия, вечером 6 ноября подозреваемый выпивал с 54-летним сожителем сестры. Мужчины поругались. - Во время ссоры хозяин дома внезапно схватил нож и несколько раз ударил им брянца в шею, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - От полученных ран мужчина умер на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU