Жителя Карачева подозревают в жестоком убийстве возлюбленного сестры

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-08T13:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

40-летнего жителя Карачевского района подозревают в убийстве сожителя сестры. Следователи завели уголовное дело и подали ходатайство в суд об аресте брянца.

По версии следствия, вечером 6 ноября подозреваемый выпивал с 54-летним сожителем сестры. Мужчины поругались. - Во время ссоры хозяин дома внезапно схватил нож и несколько раз ударил им брянца в шею, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - От полученных ран мужчина умер на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU