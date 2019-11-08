В Белых Берегах ограничат движение на переезде

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-08T09:03:56+03:00

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В брянском поселке Белые Берега на день ограничат движение на переезде. Поехать с 22.00 12 ноября до 5.00 13 ноября можно будет только по одной полосе. Как говорят в областной Госавтоинспекции, здесь будут вскрывать настил и ремонтировать пути.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU