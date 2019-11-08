В Бежицком районе Брянска открыли Майский парк

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-08T11:08:55+03:00

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В Брянске 7 ноября прошло официальное открытие Майского парка. На торжественную церемонию собрались студенты, школьники, горожане и руководители города и области.

- Этого события все ждали многие годы, - сказал в приветственном слове губернатор Александр Богомаз. - За последние три года в Брянской области было обновлено 63 общественные территории, в том числе и Майский парк. Но не только парк, здание дома культуры БМЗ, который был построен в 1923 году, а ремонт был сделан в 1960 году и до настоящего времени никаких ремонтов не было. Сегодня много проектов реализуется по области, это и дороги — за последние три года Брянск стал заметно преображаться. Задача власти, задача старшего поколения привить любовь к своему государству, к своей стране нашему молодому поколению. Я уверен, что федеральная и региональная власть будет делать все, чтобы с каждым годом наша жизнь улучшалась.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы, работали детские игровые площадки, была организована праздничная торговля.

Напомним, парк отремонтировали в этом году по программе "Формирование комфортной городской среды". На него потратили больше 90 миллионов рублей. Здесь проложили новые дорожки, установили детскую площадку, фонтан, сделали новую сцену и лавочки, а также различные спортивные площадки.

Гостей праздника встречали народными песнями.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Выступили и юные барабанщицы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В парке открыли веревочный городок для детей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Майском парке сделали большой игровой комплекс для малышей.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Летнюю эстраду также привели в порядок.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU