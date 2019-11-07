В Брянске проводят проверку по факту гибели ястребов
В конце октября в лесу неподалеку от Брянска местные жители нашли мертвых ястребов и клетку с голубями. О случившемся они рассказали в социальных сетях.
Находкой заинтересовались в природоохранной прокуратуре и департаменте природных ресурсов.
- Злоумышленники установили капканы на хищных птиц, а голубей, запертых в клетку, использовали как приманку, - рассказывают орнитологи заповедника "Брянский лес". - Погибших ястребов за ненадобностью выбрасывали в ближайшие кусты.
По словам специалистов, они выступят экспертами в уголовном деле по факту незаконной добычи редких птиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU