2019-11-07T17:43:12+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Менжинского рухнул столб

К счастью, обошлось без жертв
Мария Дедкова
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Скриншот видео vk.com, "Типичный Брянск"Скриншот видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на улице Менжинского упал столб. Видео с места ЧП опубликовали в социальных сетях днем в четверг, 7 ноября.

- Опора упала, так как в нее врезался автомобиль, - пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации. – Обошлось без жертв.На месте работали оперативные службы. Они устранили последствия происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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