В борьбе на должность мэра Брянска осталось трое кандидатов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-07T15:11:08+03:00

Владимир Тарасенков отказался от участия в конкурсе, а Сергей Маслов не смог правильно заполнить документы

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В Брянске 7 ноября прошел второй этап конкурса на должность главы городской администрации. Кандидатов осталось только трое. Владимир Тарасенков написал заявление о снятии с конкурса. Сергей Маслов не предоставил в комиссию обязательные документы.

Борьбу за кресло мэра продолжили: Александр Макаров, Владимир Тюканько и Марина Михалева, сообщают в пресс-службе городской администрации.

7 ноября они представили свои программы развития Брянска, а также ответили на вопросы членов комиссии.

В третьему этапу допустили всех конкурсантов. Окончательное решение об избрании главы администрации примут городские депутаты. Тайное голосование пройдет на внеочередной сессии горсовета 8 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU