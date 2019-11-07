2019-11-07T15:11:08+03:00
Общество

В борьбе на должность мэра Брянска осталось трое кандидатов

Владимир Тарасенков отказался от участия в конкурсе, а Сергей Маслов не смог правильно заполнить документы
Мария Дедкова
Поделиться:
Тайное голосование пройдет на внеочередной сессии горсовета 8 ноября.Тайное голосование пройдет на внеочередной сессии горсовета 8 ноября.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске 7 ноября прошел второй этап конкурса на должность главы городской администрации. Кандидатов осталось только трое. Владимир Тарасенков написал заявление о снятии с конкурса. Сергей Маслов не предоставил в комиссию обязательные документы.

Борьбу за кресло мэра продолжили: Александр Макаров, Владимир Тюканько и Марина Михалева, сообщают в пресс-службе городской администрации.

7 ноября они представили свои программы развития Брянска, а также ответили на вопросы членов комиссии.

В третьему этапу допустили всех конкурсантов. Окончательное решение об избрании главы администрации примут городские депутаты. Тайное голосование пройдет на внеочередной сессии горсовета 8 ноября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24