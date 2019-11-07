2019-11-07T13:42:49+03:00
Общество

Брянскую фабрику по производству мороженного признали банкротом

Предприятие задолжало кредиторам больше 40 миллионов рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянскую фабрику по производству мороженного по решению суда признали несостоятельным должником, то есть банкротом.

Предприятие задолжало кредиторам 40,7 миллиона рублей.

- Анализ финансового состояния АО «Брянское мороженое» показал, что предприятие неплатежеспособно, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда. - Восстановление платежеспособности должника невозможно.

Решение пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24