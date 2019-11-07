Брянскую фабрику по производству мороженного признали банкротом
Предприятие задолжало кредиторам больше 40 миллионов рублей
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Брянскую фабрику по производству мороженного по решению суда признали несостоятельным должником, то есть банкротом.
Предприятие задолжало кредиторам 40,7 миллиона рублей.
- Анализ финансового состояния АО «Брянское мороженое» показал, что предприятие неплатежеспособно, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда. - Восстановление платежеспособности должника невозможно.
Решение пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU