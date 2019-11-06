2019-11-06T14:46:44+03:00
Общество

Главой администрации Климовского района вновь стал Сергей Кубарев

Такое решение приняли депутаты райсовета
Елена РАКОВА
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Сергей Кубарев руководит Климовским районом десять лет. Фото: Администрация Климовского района.Сергей Кубарев руководит Климовским районом десять лет. Фото: Администрация Климовского района.
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Сергей Кубарев вновь стал главой администрации Климовского района. Его кандидатуру поддержали депутаты райсовета на очередном заседании, которое прошло 6 ноября.

Сергей Владимирович Кубарев родился 19 мая 1955 года в климовском селе Каменка. В1972 году поступил на учебу в Брестский инженерно-строительный институт на факультет промышленное и гражданское строительство. После этого работал в Гомельской области. Затем была служба в армии и возвращение на родину. С 1991 года по 1995 год работал первым заместителем главы администрации Климовского района.

В 1998 году назначен первым заместителем главы администрации Климовского района. С 2009 года занимает должность главы администрации Климовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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