Брянца будут судить за кражу оборудования для получения криптовалюты

СЕГОДНЯ 10:54 2019-11-06T10:54:51+03:00

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38-летнего жителя Брянска обвиняют в крупной групповой краже из заводского цеха. По оценкам экспертов, сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года злоумышленники взломали замки в цеху в Карачевском районе и похитили от туда компьютерное оборудование и комплектующие, предназначенные для получения криптовалюты.

- После проведения экспертиз, обысков, опросов свидетелей и других следственных действий установили личность одного из фигурантов и задержали его в Брянской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время обысков обнаружили значительную часть похищенного имущества, ее вернули владельцам.

В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU