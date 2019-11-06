Брянца будут судить за кражу оборудования для получения криптовалюты
38-летнего жителя Брянска обвиняют в крупной групповой краже из заводского цеха. По оценкам экспертов, сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.
По версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года злоумышленники взломали замки в цеху в Карачевском районе и похитили от туда компьютерное оборудование и комплектующие, предназначенные для получения криптовалюты.
- После проведения экспертиз, обысков, опросов свидетелей и других следственных действий установили личность одного из фигурантов и задержали его в Брянской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время обысков обнаружили значительную часть похищенного имущества, ее вернули владельцам.
В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU