В Брянске опровергли сообщение о пожаре в школе №42
В образовательном учреждении прошли учения
В школе прошли плановые учения пожарных.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В городской администрации опровергли сообщение о возгорании в школе №42. Информация о ЧП, которая появилась 5 ноября в социальных сетях, не соответствует действительности.
Брянцы подняли шум, когда увидели пожарные машины у здания образовательного учреждения. Фотографии моментально разлетелись в сети.
Но как уточнили в управлении образования Брянской городской администрации, в школе проходили лишь плановые пожарно-тактические учения.
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ИСТОЧНИК KP.RU