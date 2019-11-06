В Брянске опровергли сообщение о пожаре в школе №42

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-06T10:36:58+03:00

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В городской администрации опровергли сообщение о возгорании в школе №42. Информация о ЧП, которая появилась 5 ноября в социальных сетях, не соответствует действительности.

Брянцы подняли шум, когда увидели пожарные машины у здания образовательного учреждения. Фотографии моментально разлетелись в сети.

Но как уточнили в управлении образования Брянской городской администрации, в школе проходили лишь плановые пожарно-тактические учения.

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ИСТОЧНИК KP.RU