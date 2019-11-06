В московском музее Победы открылась выставка, посвященная уроженцу Брянщины Александру Морозову
В Москве в музее Победы открылась выставка, приуроченная к 115-летию со дня рождения уроженца Брянщины, конструктора Александра Морозова. Экспозиция рассказывает о жизни одного из создателей танка Т-34, абсолютного лидера в мировом танкостроении по количеству произведенных машин его конструкции.
Как сообщают организаторы на выставке представлены больше 20 раритетных машин: макеты танков Т-34, снаряды от танков Т-34-76 и Т-34-85, образцы танковой брони. Представлена большая коллекция снимков. Среди редких кадров — детские и юношеские фотографии Морозова.
На выставке также можно увидеть средства связи танка, форму танкистов, служебную документацию.
Выставка будет работать до 25 ноября (12+).
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ИСТОЧНИК KP.RU