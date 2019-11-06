2019-11-06T10:32:34+03:00
Звезды

В московском музее Победы открылась выставка, посвященная уроженцу Брянщины Александру Морозову

В экспозиции - макеты танков, военная техника, редкие фотографии
Елена РАКОВА
Поделиться:
Выставка будет работать до 25 ноября.Выставка будет работать до 25 ноября.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Москве в музее Победы открылась выставка, приуроченная к 115-летию со дня рождения уроженца Брянщины, конструктора Александра Морозова. Экспозиция рассказывает о жизни одного из создателей танка Т-34, абсолютного лидера в мировом танкостроении по количеству произведенных машин его конструкции.

Как сообщают организаторы на выставке представлены больше 20 раритетных машин: макеты танков Т-34, снаряды от танков Т-34-76 и Т-34-85, образцы танковой брони. Представлена большая коллекция снимков. Среди редких кадров — детские и юношеские фотографии Морозова.

На выставке также можно увидеть средства связи танка, форму танкистов, служебную документацию.

Выставка будет работать до 25 ноября (12+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 ноября в Брянске пройдет официальное открытие Майского парка
Житель Сельцо отработает 200 часов за пьяное вождение
Главный брянский следователь и детский омбудсмен договорились о сотрудничестве
Директор кафе в Почепе ответит за незаконное увольнение беременной официантки
14 клинцовских чиновников скрыли свои банковские счета
В храм в поселке Октябрьский в Брянске привезут Локотскую икону
Брянца будут судить за кражу оборудования для получения криптовалюты
В Брянске опровергли сообщение о пожаре в школе №42
Брянцев удивила шаурма с новогодними крысами
В Брянской области задержали грузовики с телятами и лошадьми
В Брянске у трех детсадов пойдут сплошные проверки водителей
В Брянске сняли на видео маршрутчика-лихача
Жительница Брянска лишилась денег, пытаясь продать дачу
Брянцам предложили пожаловаться на открытые люки
Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь
В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники
Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Классная встреча
Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище
Правительство Брянской области и информационное агентство AK&M поблагодарили «Чистую планету» за спонсорскую поддержку СМЭФ-2019
В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"
Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов
БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»
Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет