Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-05T12:42:13+03:00

Житель региона полностью признал свою вину и раскаялся

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Житель Брянской области по решению суда заплатит штраф в 400 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма. Такое решение вынес Брянский гарнизонный суд.

Как установили в суде, в апреле оперативники ФСБ обнаружили жителя нашего региона, который разместил в открытом доступе социальной сети противозаконные медиафайлы. Они оправдывали террористическую деятельность лидеров бандподполья и террористки-смертницы во время контртеррористических операций в Чечне.

- На мужчину завели уголовное дело по статье: "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Во время следствия обвиняемый активно сотрудничал, раскаялся и полностью признал свою вину.

На днях в Брянском гарнизонном суде прошло рассмотрение этого дела. Судейская коллегия признала брянца виновным и оштрафовала.

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ИСТОЧНИК KP.RU