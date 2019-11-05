2019-11-05T12:42:13+03:00
Общество

Брянец заплатит крупный штраф за за пост в соцсети, оправдывающий террористов

Житель региона полностью признал свою вину и раскаялся
Елена РАКОВА
Поделиться:
Брянца оштрафовали за публичное оправдание террористов.Брянца оштрафовали за публичное оправдание террористов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Брянской области по решению суда заплатит штраф в 400 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма. Такое решение вынес Брянский гарнизонный суд.

Как установили в суде, в апреле оперативники ФСБ обнаружили жителя нашего региона, который разместил в открытом доступе социальной сети противозаконные медиафайлы. Они оправдывали террористическую деятельность лидеров бандподполья и террористки-смертницы во время контртеррористических операций в Чечне.

- На мужчину завели уголовное дело по статье: "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", рассказывают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Во время следствия обвиняемый активно сотрудничал, раскаялся и полностью признал свою вину.

На днях в Брянском гарнизонном суде прошло рассмотрение этого дела. Судейская коллегия признала брянца виновным и оштрафовала.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянскую область на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» представит инженер БМЗ
Главой администрации Клинцовского района стал Виктор Савченко
В Брянске на улице Калинина тротуары асфальтируют в дождь
В Брянской области на день закроют переезд у станции Клюковники
Брянские вуз и завод получат субсидию на производство микроэлектроники
Классная встреча
Госавтоинспекция: в Брянске увеличилось количество ДТП по вечерам
Житель Дятьковского района пойдет под суд за кражу чугунной ограды на кладбище
Правительство Брянской области и информационное агентство AK&M поблагодарили «Чистую планету» за спонсорскую поддержку СМЭФ-2019
В Брянске на улице Флотской открылся детский сад "Жар-птица"
Глава города Марина Дбар приняла участие в работе оргкомитета по подготовке к публичным слушаниям
БМЗ приглашает оказаться «За кулисами завода»
Брянцы пожаловались на проблемы при записи к врачу через интернет