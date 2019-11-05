В Брянске на набережной сбили 47-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-05T10:43:58+03:00

В ДТП она поранила ногу и получила перелом затылочной кости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске вечером 4 ноября на набережной произошло ДТП. Около шести часов вечера здесь под колеса легкового автомобиля угодила женщина.

- По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗа-21703 ехал со стороны улицы Горького, когда сбил пешехода, - рассказывают в УГИБДД УМВД по Брянской области. - 47-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В ДТП она поранила ногу и получила перелом затылочной кости. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU