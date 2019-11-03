2019-11-03T21:03:14+03:00
Звезды

В брянском Овстуге представили новую книгу о супруге Федора Тютчева

Том презентовала автор-составитель Людмила Гладкова
Елена РАКОВА
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Презентация книги состоялась 2 ноября.Презентация книги состоялась 2 ноября.
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В брянском селе Овстуг во время "Ночи искусств-2019" представили новую книгу о жене Федора Тютчева "П.А. Вяземский и Эрн. Ф. Тютчева. Переписка (1844-1869)".

О работе над книгой, о пути исследования, о значимости впервые публикуемых писем рассказала автора-составитель, известный литературовед, переводчица, заместитель директора по научной работе государственного музея Льва Толстого Людмила Гладкова.

Как говорят в музее-заповеднике "Овстуг", эту переписку впервые публикуют полностью. В них часто речь идет о Федоре Ивановиче. Вяземский придавал большое значение общению со своей корреспонденткой и отмечал ее литературный дар.

Теперь книгу можно в музее-заповеднике "Овстуг".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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