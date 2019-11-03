В Брянске на козырьке подъезда девятиэтажки нашли тело 16-летнего подростка
В Брянске на козырьке подъезда одной из девятиэтажек города обнаружили погибшего 16-летнего подростка. ЧП произошло днем в воскресенье, 3 ноября.
- По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - Сейчас выполняют необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины гибели подростка.
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ИСТОЧНИК KP.RU