2019-11-02T17:24:49+03:00
Общество

Для Дубровской районной больницы купили новый электроэнцефалограф

Деньги нашли благодаря экономии
Мария Дедкова
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В Дубровской районной больнице обновили оборудование. В медучреждение заказали флюорограф и УЗИ-аппарат. Во время торгов удалось сэкономить 315 тысяч рублей, сообщают в местной газете "Знамя труда".

На эти деньги купили электроэнцефалограф - аппарат для исследования функций головного мозга. На оставшиеся после его покупки 60 тысяч рублей в кабинет окулиста приобрели офтальмоскоп и наборы специальных инструментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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