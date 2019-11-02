Для Дубровской районной больницы купили новый электроэнцефалограф
Деньги нашли благодаря экономии
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В Дубровской районной больнице обновили оборудование. В медучреждение заказали флюорограф и УЗИ-аппарат. Во время торгов удалось сэкономить 315 тысяч рублей, сообщают в местной газете "Знамя труда".
На эти деньги купили электроэнцефалограф - аппарат для исследования функций головного мозга. На оставшиеся после его покупки 60 тысяч рублей в кабинет окулиста приобрели офтальмоскоп и наборы специальных инструментов.
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ИСТОЧНИК KP.RU