Для Дубровской районной больницы купили новый электроэнцефалограф

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-02T17:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дубровской районной больнице обновили оборудование. В медучреждение заказали флюорограф и УЗИ-аппарат. Во время торгов удалось сэкономить 315 тысяч рублей, сообщают в местной газете "Знамя труда".

На эти деньги купили электроэнцефалограф - аппарат для исследования функций головного мозга. На оставшиеся после его покупки 60 тысяч рублей в кабинет окулиста приобрели офтальмоскоп и наборы специальных инструментов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU