2019-11-01T15:32:31+03:00
Общество

В Брянской области создадут фонд защиты прав участников долевого строительства

Он поможет защитить права дольщиков
Елена РАКОВА
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На Брянщине почти не осталось долгостроев.На Брянщине почти не осталось долгостроев.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1 ноября состоялось внеочередное заседание Брянской областной Думы седьмого созыва, на котором обсудили участие Брянской области в создании некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Брянской области».

С 1 июля 2019 года в законную силу вступили изменения в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. В соответствии с ними регионы обязаны создать фонды по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Создание «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Брянской области» позволит получить дополнительное финансирование на завершение долгостроев, что в итоге обеспечит защиту прав обманутых дольщиков.

Губернатор Александр Богомаз обратил внимание депутатов, что этот вопрос находится на особом контроле в областном правительстве. Каждый случай недобросовестной работы застройщиков тщательно изучен, все необходимые документы находятся у правоохранительных органов, этими фактами занимается областная прокуратура. Вместе с тем, участие региона в создании фонда по защите прав дольщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства, позволит получить дополнительное финансирование и завершить долгострои:

- Мы сегодня решаем вопрос и говорим о том, что область включили в число тех 10 регионов, где создаются такие фонды, а для этого была проделана серьезная работа. Благодаря этому мы вошли в пилотный проект и вот, чтобы начать полноценную работу нам необходимо создать такой фонд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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