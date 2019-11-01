Четырех жителей Навлинского района хотят отправить на принудительное лечение от туберкулеза
В Навлинском районе четыре местных жителя страдают от заразной формы туберкулеза и не хотят лечиться.
Прокурор района требует через суд отправить их в больницу принудительно.
- Четыре человека систематически уклоняются от лечения, подвергая общающихся с ними лиц опасности заражения туберкулезом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому этих граждан необходимо госпитализировать.
Иски в суде рассматривают. Тем временем навлицы рискуют подхватить опасную болезнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU