Четырех жителей Навлинского района хотят отправить на принудительное лечение от туберкулеза

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-01T14:15:08+03:00

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В Навлинском районе четыре местных жителя страдают от заразной формы туберкулеза и не хотят лечиться.

Прокурор района требует через суд отправить их в больницу принудительно.

- Четыре человека систематически уклоняются от лечения, подвергая общающихся с ними лиц опасности заражения туберкулезом, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому этих граждан необходимо госпитализировать.

Иски в суде рассматривают. Тем временем навлицы рискуют подхватить опасную болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU