Глава брянской горадминистрации Александр Макаров отчитался перед депутатами

30 Окт. 17:46 2019-10-30T17:46:00+03:00

Александр Макаров пока не избавился от приставки "и.о." Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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И.о. главы Брянской городской администрации рассказал депутатам о своей работе в первой половине года.

Чиновник рассказал народным избранникам о развитии и благоустройстве Брянска. И пообещал, что в этом году в городе сдадут в эксплуатацию 5 детских садов и 6 ясельных пристроек к существующим детским садам. Еще один детский сад на 270 мест, который уже строится на территории Старого аэропорта, откроется в следующем году, там же в 2020 году заработает новая школа на 1225 мест.

Что касается уличного освещения, то в этом году горадминистрация начала системно работать в этом направлении.

- В этом году мы заменим более трех тысяч старых светильников на новые светодиодные, более 40 километров изношенных проводов, более 500 опор, - сказал Александр Макаров. - . Национальный проект рассчитан на 5 лет, поэтому объемы не снизятся.

Зашла речь и о развитии транспорта. Александр Макаров подчеркнул, что город планирует войти в федеральную программу по обновлению электрического транспорта, которая позволит приобрести новые троллейбусы. А пока занимаются обновлением троллейбусных опор и контактной сети.

Также, по словам Александра Макарова, до конца года планируют завершить ремонт всех 14 объектов по программе "Инициативное бюджетирование".

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ИСТОЧНИК KP.RU