В Брянской контрольно-счетной палате назначили нового председателя
Им стала Вера Гуленкова
Вера Михайловна до этого была начальником Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на очередном заседании горсовета назначили нового председателя контрольно-счетной палаты. Им стала Вера Гуленкова. Раньше эту должность занимала Татьяна Тарасова. Она покинула свой пост по собственному желанию.
Вера Михайловна до этого была начальником Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU