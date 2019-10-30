2019-10-30T12:58:49+03:00
Общество

В Брянской контрольно-счетной палате назначили нового председателя

Им стала Вера Гуленкова
Мария Дедкова
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Вера Михайловна до этого была начальником Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.Вера Михайловна до этого была начальником Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на очередном заседании горсовета назначили нового председателя контрольно-счетной палаты. Им стала Вера Гуленкова. Раньше эту должность занимала Татьяна Тарасова. Она покинула свой пост по собственному желанию.

Вера Михайловна до этого была начальником Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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