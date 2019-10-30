2019-10-30T12:12:55+03:00
Общество

В Брянске депутатам горсовета вручили удостоверения

Очередное заседание состоялось среду, 30 октября
Мария Дедкова
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Еще одним депутатом полноправно стала Марина Соболевская.Еще одним депутатом полноправно стала Марина Соболевская.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске состоялось второе заседание городского Совета шестого созыва. В среду, 30 октября, народным избранникам вручили удостоверения.

К слову, еще одним депутатом полноправно стала Марина Соболевская. Она заняла место отказавшегося от мандата Александра Хлиманкова.

После торжественной церемонии законотворцы занялись рассмотрением вопросов, которые стояли на повестке.

Народные избранники назначили публичные слушания, передали в безвозмездное пользование муниципальные помещения, а также согласовали кандидатуры на руководящие должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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