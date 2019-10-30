В Брянске депутатам горсовета вручили удостоверения

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-30T12:12:55+03:00

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В Брянске состоялось второе заседание городского Совета шестого созыва. В среду, 30 октября, народным избранникам вручили удостоверения.

К слову, еще одним депутатом полноправно стала Марина Соболевская. Она заняла место отказавшегося от мандата Александра Хлиманкова.

После торжественной церемонии законотворцы занялись рассмотрением вопросов, которые стояли на повестке.

Народные избранники назначили публичные слушания, передали в безвозмездное пользование муниципальные помещения, а также согласовали кандидатуры на руководящие должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU