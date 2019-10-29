2019-10-29T18:39:32+03:00
Общество

В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку

Все ограничения для автомобилистов сняли
Мария Дедкова
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Мост через реку Каменку в Брянской области открыли после капитального ремонта.

Работы на 45-метровом сооружении начались еще в прошлом году. Дорожники заменили балки пролетных строений, усилили опоры, заменили гидроизоляцию, уложили двухслойное покрытие на проезжей части.

- Для повышения безопасности дорожного движения установили усиленное, оцинкованное барьерное ограждение, а также нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами, - рассказывают в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. - Все ограничения движения по мосту сняли, проезд открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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