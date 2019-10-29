В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-29T18:26:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске предложили отремонтировать парк «Соловьи». На его состояние обратили внимание губернатор и председатель областной Думы. Они попросили мэра города привести в порядок излюбленное место отдыха горожан, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Напомним, сами брянцы 8 сентября проголосовали за благоустройство территории набережной от «Славянской площади» до дома № 1 по улице Набережной, сквера около завода Литий, а также привокзальной площади и центрального пляжа в Бежицком районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU