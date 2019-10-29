В Брянской области на ноябрьские праздники изменится расписание электричек
3 и 4 ноября в Брянской области изменится время отправления и прибытия пригородных поездов. Это связано с празднованием Дня народного единства, поясняют в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Изменения коснутся электричек, курсирующих на участках Брянск - Орел, Брянск – Рославль, Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская, Унеча – Новозыбков.
Пассажиров просят внимательно следить за временем отправления пригородных поездов. С обновленным расписанием можно будет ознакомиться на сайте перевозчика, на вокзалах и остановках.
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ИСТОЧНИК KP.RU