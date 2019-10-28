Два жителя Унечи провернули в магазине "продуктовую" аферу

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-28T13:17:36+03:00

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В одном из супермаркетов Унечи провернули "продуктовую" аферу. Из торговой точки вынесли еды на 7,6 тысячи рублей. Причем продавцы заметили недостачу товара только через три дня.

- Посмотрев видео с установленных в торговом зале камер наблюдения, продавцы увидели, как незнакомец наполняет корзину дорогими продуктами, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Затем он позвонил кому-то по телефону и оставил неоплаченные товары у выхода. Буквально через полминуты в магазин вошел другой мужчина и быстро вынес оставленную корзину с продуктами.

Полицейские за несколько часов установили личности подозреваемых. Ими оказались двое не раз судимых жителей Унечского района в возрасте 28 лет и 31 года.

- Задержанные сначала не признавали вину, называя кражу «стечением обстоятельств», - уточнили в полиции. - Один говорил, что продукты, собирался купить, а потом передумал, поэтому и оставил их у выхода. Второй утверждал, что забрал корзину из магазина, думая, что товары другом оплачены. Сознались в краже подозреваемые только после того как у следствия появился свидетель, который подтвердил, что к магазину приятели приехали вместе и постоянно созванивались.

По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемых арестовали, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU