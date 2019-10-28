В Брянске вспомнили историю создания круглого сквера

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-28T12:49:31+03:00

О ней рассказали краеведы Олег Вязьмитин, Олег Ширшов и Кирилл Гришин

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В Брянске после ремонта открыли обновленный сквер имени Карла Маркса. В нем заработал новый фонтан, высадили молодые дубы. А каки круглый сквер помнят наши бабушки и дедушки. Об этом в группе в соцсети рассказали брянские краеведы Олег Вязьмитин, Олег Ширшов и Кирилл Гришин .

Оказывается, участок, диаметром сто метров, в центре Красной площади(именно так до революции называлась площадь Карла Маркса) засадили деревьями только в 1890-е годы. В его центре построили один из первых в Брянске фонтанов Из него, к слову, брянский водовозы набирали питьевую воду.

В первое время своего существования сквер именовали просто Городским, но неофициально его еще в конце 19 века называли «круглым». В современном виде сквер представили брянцам в 1950-х.

За последние 60 лет фонтан не раз перестраивали, но он всегда сохранял свою круглую форму и облицовку натуральным камнем.

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Как говорят краеведы, до середины 40-х в городе сохранялась почти «первозданная» планировка. Та, которую сама Екатерина II утвердила еще аж в 1780 году. По указу императрицы Рождественская гора (современный бульвар Гагарина) стала центральной градостроительной осью (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU